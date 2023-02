Il VIDEO segreto di Mbappé: la confessione sul futuro al Milan

SportFair

Kylian Mbappé è stato protagonista anche durante la premiazione dei FIFA Awards, il francese continua a confermarsi il calciatore più forte in circolazione in attività. E’ dotato di una grande forza fisica, è veloce e in grado di essere decisivo anche in zona realizzativa.

E’ stato decisivo anche al Mondiale in Qatar, adesso è concentrato sulla stagione con la maglia del Psg. In Ligue 1 la situazione sembra tranquilla dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Marsiglia, in Champions League dovrà ribaltare il risultato dell’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco.

Le dichiarazioni sul Milan

Continua a circolare sui social un video registrato durante la premiazione dei FIFA Awards. L’argomento è stato il mercato e il possibile trasferimento in futuro di Mbappé nel campionato di Serie A. “Se vengo in Italia è solo per il Milan”, le parole del calciatore francese che hanno infiammato i tifosi rossoneri.