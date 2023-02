Vic Matiè presenta la collezione active shoes SS23: mix perfetto tra creatività e design

SportFair

Vic Matiè rappresenta da sempre una sintesi perfetta tra creatività, design, artigianalità e competenza assoluta nella lavorazione della materia. Un esempio virtuoso di produzione Made in Italy, innovazione, ricerca e sperimentazione. Leader internazionale del comparto calzaturiero “Contemporary” Donna, Vic Matiè è l’emblema di un lusso accessibile e di una femminilità senza confini e pregiudizi.

Il brand porta tutti questi valori all’interno di una collezione active di alta gamma profondamente italiana, nello stile, nel design e nella manifattura. Un segmento che sempre più raramente viene prodotto nel nostro Paese, forte di una tradizione che in pochi hanno saputo salvaguardare, soprattutto nel range delle produzioni tecniche e delle sneaker.

“Abbiamo denominato “Made2Move” la nostra collezione active per comunicare il comfort derivato da una produzione italiana e di qualità, e per sottolineare il carattere all day long di un segmento nato per accompagnare le persone nella multidimensionalità delle loro vite quotidiane. Ogni stagione la ricerca applicata alle nostre produzioni consente di garantire il massimo dal binomio stile e funzionalità, in un segmento dove l’innovazione corre veloce” Silvia Curzi, Direttore Creativo e General Manager di Vic Matié.

La collezione active di Vic Matiè presenta la più attenta cura nei dettagli e nei materiali che, scelti nel segno dell’eccellenza, consentono performance di alto livello. La suola dal design fluido delle sneaker si avvale della tecnologia Extra Light che garantisce massima leggerezza e flessibilità. Le tomaie si distinguono per sovrapposizioni e contrasti materici, con nuove geometrie ottenute grazie a lavorazioni a strato e ripstop. I modelli knit consentono allacciature personalizzabili. Dettagli inediti che scorrono lungo l’intera proposta.

New entry della spring summer ’23 la ciabatta in pelle, super leggera e caratterizzata da rilievi 3D in alta frequenza, cut-out e dall’utilizzo di una palette decisa con tono su tono lime, lilla, mastice e nero.

Le active shoes di Vic Matiè sono disponibili presso i migliori retailer del brand e su vicmatie.com