Al Gp del Bahrain un team stellare? Alonso-Vettel insieme con Aston Martin

La stagione 2023 di Formula 1 è alle porte! I piloti sono scesi in pista per i test del Bahrain, dove la settimana prossima avrà il via il Mondiale, col primo Gp dell’anno.

Assente ai test Lance Stroll, protagonista di un incidente in allenamento sulla sua bici, che gli ha impedito di volare in Bahrain. Il canadese dell’Aston Martin si sta riprendendo dall’infortunio al polso e andrà al simulatore nei prossimi giorni e solo nel caso riuscirà a guidare senza problemi potrà unirsi al resto della squadra per il debutto stagionale.

“Abbiamo diversi piani B, ma prima dobbiamo confermare il piano A. È molto semplice. È qualcosa che prenderemo in considerazione nei prossimi giorni. Capisco le domande, ma ora non c’è niente da comunicare“, ha dichiarato Mike Krack.

Il tester Drugovich è una delle opzioni per sostituire Stroll e ha completato due sessioni di test. Vandoorne è l’altra riserva, ma sembra che possa esserci anche un altro pilota ad affiancare Fernando Alonso per il primo Gp dell’anno.

L’opzione Vettel

Il capo della squadra di Fernando Alonso non ha voluto entrare nei dettagli parlando con la stampa, ma si è lasciato sfuggire un importante nome che potrebbe sostituire Stroll: Sebastian Vettel. Krack riconosce di aver parlato col tedesco, ritiratosi lo scorso anno, dopo l’infortunio di Lance, anche se non specifica se hanno discusso di un possibile ritorno: “ho avuto un paio di telefonate con Sebastian, è stato così l’anno scorso e continuerà così in futuro“, ha affermato, senza entrare troppo nei dettagli.

Vettel in pista anche dopo il Gp del Bahrain? “Questo è molto ipotetico. Per prima cosa, il nostro piano è avere Lance. Vedremo dopo. Puoi chiedermelo cinque volte ma non abbiamo preso una decisione definitiva. Vettel aveva in testa il piano per il suo ritiro ed è una cosa che va rispettata. Vedremo cosa succede“, ha concluso.