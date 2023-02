Venator FC 14, le grandi MMA italiane sbarcano a Roma

SportFair

Sabato 4 marzo gli studi dell’emittente romana Gold TV (inizio ore 19.00) ospiteranno l’edizione numero 14 di VENATOR FC, la promotion di MMA leader nel nostro Paese tanto da essere l’unica organizzazione italiana a trasmettere integralmente tutti i suoi eventi su UFC Fight Pass, la piattaforma di streaming della più importante promotion di MMA al mondo. Non è un caso che questo accada perché molti atleti che poi hanno raggiunto l’ottagono della UFC hanno mosso i primi passi proprio in Venator. Su tutti il nostro Marvin “the italian dream Vettori” ma vanno ricordati anche Jack Hermansson e l’atleta italiano di punta in Bellator Daniele Scatizzi.

Gli studi di Gold TV presso il tecnopolo tiburtino di Roma, allestiti in stile UFC Apex di Las Vegas, ospiteranno un pubblico selezionatissimo per un evento glamour come non si è mai visto in Italia. Una cornice perfetta per una card esplosiva.

I match, quasi tutti internazionali e dall’altissimo tasso tecnico saranno diretti da due arbitri UFC che la promotion ha fortemente voluto nello staff. In card anche due match femminili che porteranno tecnica e grazia al grande spettacolo di sport.

Tutto ciò grazie alla collaborazione tra Venator e la nascente LIMMA (Lega Italiana MMA) che ha messo a disposizioni gli studi e che supporterà l’intero evento insieme ad A.S.C. (Attività Sportive Confederate – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni).

Il main event della serata vedrà contrapposti nei Pesi Leggeri (al limite dei 70 KG) il nostro Michelangelo Colangelo (11-3) e lo spagnolo Samuel Blasco.

Originario di Gravina di Puglia “the farmer”, come altri atleti italiani, grazie ai buoni auspici di Venator ha potuto trasferirsi al Manchester Top Team di Carl Prince, definito dall’ex campione dei Massimi UFC Frank Mir “uno dei migliori coach con cui abbia mai lavorato”. I risultati si sono visti, arriva infatti da 2 vittorie per KO. A Venator FC 12 lo scorso ottobre ha spento con una ginocchiata spettacolare il fighter polacco Oskar Herczyk, mentre a dicembre ha ottenuto un KO tecnico ai danni del britannico Harry Dievies a Vida Fight Championship 5 a Manchester. In carriera vanta ben 8 successi su 11 per Ko e 4 delle sue ultime 5 vittorie sono arrivate prima del limite. Il portale americano Tapology lo classifica come miglior peso Leggero italiano e come terzo nel ranking nazionale della categoria superiore, i Welter (al limite dei 77 KG).

Anche Samuel “Yann” Blasco arriva da 2 successi prima del limite ma per strangolamento, ottenuti nella sua Spagna ed in Belgio. Nel suo record ben 5 successi per sottomissione ma anche 2 Ko e non sorprende dato che si è cimentato anche nella Kickboxing. È insomma un atleta completo ed insidioso.

Nel co-main event riflettori puntati invece su “L’angelo veneziano” Manolo Zecchini. Dopo essere sceso dai Leggeri (-70 kg) ai Piuma (-66 kg) il fighter veneto sembra aver trovato la sua giusta dimensione. Ha infatti ottenuto 2 Ko negli ultimi 2 match. Quello con una spettacolare ginocchiata saltata contro Abou Tounkara nell’ottobre scorso a Venator FC 12 è diventato virale in breve tempo. Si è allenato alla Jackson Wink MMA in Arizona, uno dei migliori team del mondo. In carriera può vantarsi di ben 10 vittorie su 11 prima del limite e di queste 9 sono state per KO.

Il suo avversario arriverà niente meno che da Curitiba in Brasile. È Alan Silverio (8-6-1) atleta in striscia vincente da ben 5 match. Metà delle sue vittorie sono arrivate per KO. Batterlo catapulterebbe Zecchini sul palcoscenico internazionale.

Nei Leggeri il bresciano Michael “the sniper” Pagani, 24 da poco compiuti, metterà a rischio la sua imbattibilità (5-0) contro lo spagnolo David Mora (8-4). Il fighter di Lonato del Garda è compagno di team di Mara Romero Borella, l’unica italiana ad aver combattuto in UFC, al suo attivo ha 4 vittorie su 5 per Ko compresi gli ultimi 2 incontri. L’unico suo successo ai punti è stato nel 2021 contro il ben più esperto Gianluca “Django” Rocca, atleta della promotion americana Combate Global. Mora ha una maggior esperienza, anche a livello internazionale, ed è un combattente molto completo avendo ottenuto in carriera 4 Ko e 2 sottomissioni. Un vero “gate keeper” per il nostro connazionale ovvero un avversario che, se battuto, segnerebbe un punto di svolta nella sua carriera.

E una svolta, davanti al pubblico di casa, la cercherà anche Simone “the tiger” D’Anna (8-4) con il tedesco Said Saidi (4-1) nei Pesi Piuma.

Il fighter capitolino è allievo di Alessio “manzo” Di Chirico, uno dei pochi italiani ad aver combattuto in UFC, e dell’assoluto pioniere delle MMA in Italia Michele “super Mike” Verginelli. Ha già combattuto in Inghilterra e nell’importante promotion americana Bellator. Può vantare in carriera 3 vittorie per Ko e 2 per sottomissione. Il suo avversario ha combattuto nei maggiori eventi tedeschi ed arriva da 4 successi consecutivi, gli ultimi 2 per sottomissione al primo round.

Nei Pesi Gallo (-61 KG) giocherà in casa anche Fabio De Luca che cercherà il terzo successo consecutivo in Venator e, perché no, anche la terza vittoria prima del limite in carriera. Per riuscirci dovrà avere ragione del britannico Darius Mafi (4-1). L’alfiere del Manchester Top Team si presenta come un avversario temibile. Ha infatti sempre vinto prima del limite (3 Ko ed 1 sottomissione), ha combattuto nella prestigiosa organizzazione americana PFL e da dilettante ha chiuso la carriera da imbattuto (5-0) con 4 successi al primo round e la conquista del titolo nella promotion britannica BFC.

Ad aprire la main card saranno nei Pesi Paglia femminili (-52 KG) l’iraniana ma fiorentina d’adozione “the demon” Samin Kamal Beik (5-4) e l’ungherese Beata Juhasz dal record over all di 7-5. Fighter estremamente grintosa e completa (ha 2 successi per Ko e 2 per sottomissione) la Samin ha esperienza in BRAVE FC ed altre promotion internazionali. La sua avversaria è invece una forte lottatrice avendo vinto prima del limite solo per sottomissione (5 volte).

Sono infine previsti 4 match nella preliminary card con 3 atleti al debutto da pro in linea con la politica di talent scouting di Venator FC.

Nei Pesi Massimi Leggeri sfida tra Gianni “gladiator” Massafra (2-1) ed Albert “the legend” Serpeti (1-1). Sarà a tutti gli effetti un match internazionale in quanto il tarantino Massafra vive e si allena a Mannheim in Germania mentre Serpeti arriva da Gioia Tauro in Calabria.

Fabio Morlacchi (1-1), lodigiano passato al Manchester Top Team, arriva da una vittoria per sottomissione nel primo round a Venator FC 12. A Roma se la vedrà con Daniele Caldarera al debutto da pro dopo la partecipazione ai mondiali dilettanti dello scorso anno.

Alessio Freguglia (1-0 dopo il KO ottenuto a Venator FC 12) sfiderà invece il debuttante Adrian Bektasevic sloveno di base a Monfalcone.

Ad aprire la serata sarà infine la pavese Alice Pisciotta (1-0) che affronterà la romana Chiara Francavilla che debutta da pro dopo aver sconfitto nei dilettanti Jasmine Favero, una delle migliori atlete delle MMA italiane.

Il programma della serata



I match di Venator FC 14 inizieranno alle ore 19:00 e sono tutti previsti sulla distanza dei 3 rounds da 5 minuti ciascuno. Ecco la card completa dell’evento:

PRELIMINARY CARD (dalle H 19.00)

Pesi Mosca Femminili Alice Pisciotta vs Chiara Francavilla

Pesi Massimi Leggeri: Alessio Freguglia vs Adrian Bektasevic

Pesi Gallo Fabio Morlacchi vs Daniele Caldarera

Pesi Massimi Leggeri Gianni Massafra vs Albert Serpeti

MAIN CARD

Pesi Paglia femminili Samin Kamal Beik vs Beata Juhasz

Pesi Gallo Fabio De Luca Vs Darius Mafi

Pesi Piuma Simone D’Anna vs Said Saidi

Pesi Leggeri Michael Pagani vs David Mora

Pesi Piuma Manolo Zecchini vs Alan Silverio

Pesi Leggeri Michelangelo Colangelo vs Samuel Blasco