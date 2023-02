Ferrari tra miglioramenti e novità, Vasseur spiega il cambio Rueda-Ravin

SportFair

Domenica si corre il Gp del Bahrain di Formula 1, la prima gara della stagione 2023. I fan fremono dalla voglia di assistere allo spettacolo sul circuito di Sakhir e intanto si intrattengono con i commenti post test.

I tre giorni di test in Bahrain hanno dato importanti segnali alle squadre, con sicuramente tante cose da migliorare strada facendo un po’ per tutti i team.

Anche la Ferrari dovrà continuare a lavorare sodo per poter essere competitiva e lottare con la Red Bull campione del mondo e Frederic Vasseur ha stilato un bilanco dei tre giorni di test in Bahrain, commentando anche le sensazioni dei piloti.

Le parole di Vasseur

“Se inizi i test rivedendo il livello di rendimento della squadra sei morto, perché reagisci invece di rispettare il programma di lavoro. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo avuto solo tre giorni per scansionare tutte le opzioni di set-up in tirature brevi e lunghe. Abbiamo fatto un buon chilometraggio. Nel complesso siamo migliorati. La gara sarà tutta un’altra storia, Charles ha fatto il suo giro con la pista a 55 gradi, ma le qualifiche e la gara del Bahrain sono nel pomeriggio. Dobbiamo prendere i test come un test, e non come le prime prove libere del GP del Bahrain”, ha affermato il team principal Ferrari.

“Se i piloti fossero contenti sarebbe un errore professionale, il DNA di questo business consiste nel cercare sempre di più . Devono essere infelici, questa è la mentalità. Se sono completamente soddisfatti del bilanciamento della vettura, significa che non stanno spingendo abbastanza. Ovviamente chiedono di più, e più grip in generale. Abbiamo coperto vari aspetti e alla fine dei tre giorni, quando metti tutto insieme, i vantaggi ci sono. Non sappiamo cosa stiano facendo gli altri in termini di modalità del motore”, ha aggiunto.

“Alcuni stint che ha fatto Charles sono stati molto buoni. Sabato non è stato così, il suo ultimo giro lanciato è stato molto buono e la pista era molto calda. Ma venerdì ha sofferto un po’ mentre stavamo testando opzioni estreme. Non è una sorpresa, alcune opzioni non funzionano, ma bisogna provarle tutte“, ha affermato ancora.

Vasseur ha commentato poi la decisione di cambiare di ruolo Inaki Rueda, capo della strategia Ferrari, che adesso lavorerà invece in fabbrica a Maranello, lasciando il suo posto a Ravin Jain: “nella strategia sembra che si tratti di un individuo al muro, ma non è così. Ci sono persone in fabbrica, c’è il software e c’è un flusso di comunicazione verso il muro che è importante. Abbiamo deciso di cambiare un po’ l’organizzazione, saremo meno in parete e Iñaki sarà in fabbrica concentrato sul campo sportivo con Ravin (Jain) al muretto. Lavoriamo sul flusso di comunicazione per assicurarci che sia diretto. Quando devi reagire in un secondo devi essere preparato per qualcosa che non può essere preparato. Abbiamo fatto qualcosa di più diretto e la squadra lavorerà meglio. Quando qualcosa non funziona, devi capire perché ha funzionato. Molte volte è una questione di flusso di informazioni e non di chi preme il pulsante e decide. Alla Sauber eravamo molto meno numerosi e sicuramente il flusso di comunicazione è stato più facile”.