F1, Vasseur cambia lo ‘stratega’ Ferrari: importante novità al muretto

SportFair

La prima giornata di test di F1 sta già regalando emozioni e spettacolo. I piloti sono scesi in pista per la sessione mattutina in Bahrain tra sorprese e prove.

Non mancano gli annunci: in casa Ferrari, infatti, è stato fatto un importante cambio. Vasseur, nuovo team principal della squadra di Maranello, ha infatti preso un’importante decisione.

E’ stato sostituito lo ‘stratega’ Ferrari: Inaki Rueda, responsabile delle strategie, avrà un nuovo ruolo e lavorerà al garage remoto di Maranello. Al suo posto al muretto ci sarà il 28enne inglese di origini indiane Jain Ravin.