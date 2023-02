Toronto, Insigne esce dal campo in lacrime | FOTO

SportFair

Inizio da dimenticare in MLS per Toronto, chiamato a riscattare l’ultimo deludente campionato. La stagione preannuncia grande spettacolo, in particolar modo occhi puntati sulle prestazioni di due calciatori italiani: Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. L’esordio contro il DC United non è stato fortunato.

La partita si è conclusa sul risultato di 3-2. Il gol del vantaggio è stato siglato dal polacco Klich dopo 13 minuti, al 66′ il pareggio di Bernardeschi su calcio di rigore. All’83’ il sorpasso di Toronto con Kaye, nel recupero la beffa. Il DC United riesce addirittura a ribaltare tutto con Benteke e Theodore Ku-DiPietro.

L’infortunio di Insigne

La stagione di Toronto è iniziata con una pessima notizia anche per l’infermeria. Si è infatti registrato l’infortunio di Lorenzo Insigne, il calciatore italiano è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 34 minuti.

L’ex Napoli ha accusato un problema muscolare, l’attaccante è uscito dal campo sofferente, con le mani sul volto e in lacrime. Dopo il match l’allenatore di Toronto ha commentato l’infortunio di Insigne: “ha sentito tirare e non è riuscito a continuare”. L’ex Napoli rischia uno stop lungo.