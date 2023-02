Tillberg Design of Sweden presenta il primo yacth liner 207 metri | FOTO

SportFair

Tillberg Design of Sweden (TDoS), parte di The Viken Group, ha progettato un superyacht di lusso, chiamato anche yacht liner, per Four Seasons, un marchio rinomato che gestisce 127 hotel e resort di lusso in tutto il pianeta. Lo studio è stato incaricato della progettazione e della pianificazione generale, nonché dello stile esterno completo della nave di 207 metri che dovrebbe essere varata nel 2025. TDoS ha anche progettato tutte le sistemazioni della suite per gli ospiti, inclusa l’illustre suite a imbuto, e un alcune delle più iconiche aree condivise dagli ospiti a bordo.

“Questo progetto conferma una nuova e forte tendenza nella nautica moderna: le navi da crociera di lusso. Si tratta di una nuova generazione di navi molto esclusive che combinano le dimensioni di piccole e intime navi da crociera con i servizi, lo splendore e il livello di raffinatezza dei superyacht”, ha affermato Fredrik Johansson, partner e direttore esecutivo di TDoS. “Il nostro nuovo progetto è iniziato con una visione molto chiara e unica del nostro cliente. Il brief è stato condensato in un’unica riga: immagina che [il leggendario yacht costruito per Aristotele Onassis] Christina O incontra James Bond. Sarebbe difficile sbagliare lì, potresti pensare, ma è anche una grande sfida. Non devi sbagliare: il fallimento semplicemente non è un’opzione. Ogni parte e ogni dettaglio dello yacht deve essere perfetto”.

Lo yacht è progettato e costruito da Fincantieri.

Meglio insieme

Fondato nel 2022, The Viken Group comprende Tillberg Design of Sweden, Hot Lab e Thalia Marine. Fornisce una gamma completa di servizi di progettazione, architettura navale e project management nel settore della nautica da diporto. Tutte queste competenze saranno disponibili sia per i clienti delle compagnie di crociera che per gli yacht, nonché per i clienti all’interno di hotel, resort e sviluppi di isole private. TDoS è stato a lungo uno dei principali attori nel cruising design e oggi è specializzato in concetti di design per navi da crociera e yacht, fornendo anche graphic design e branding per una vasta clientela.

Con sede a Trieste, in Italia, Thalia Marine è una società di project management a servizio completo che fornisce competenze di progettazione tecnica che vanno dalla consulenza di progettazione, sondaggi quantitativi, ispezioni in loco e molto altro per le industrie di costruzione di navi da crociera e yacht.

Hot Lab di Milano, in Italia, è l’acquisizione più recente di The Viken Group. Lo studio abbraccia il sofisticato concetto di “Architecture for Voyagers” che aiuta a trovare il perfetto equilibrio tra stile e lusso. Ha ricevuto alcuni dei più prestigiosi premi internazionali di design nel settore della nautica da diporto, tra cui molti World Superyacht Awards e ShowBoats Design, e lavora con design di interni ed esterni su yacht sia personalizzati che prodotti in serie.

Iconica nave da crociera

Per il Four Seasons Yacht il team TDoS ha creato un’eleganza davvero senza tempo, con un’architettura sinuosa ed elegante. Le linee e le proporzioni armoniose di Christina O, che presentava anche un ponte piscina di poppa molto generoso e ben arredato, hanno ispirato i progettisti ad aggiungere una piscina lunga 20 metri con un ponte circostante proprio a poppa del Four Seasons Yacht a 14 ponti, e il suo layout si adatta perfettamente sia alla privacy che alla socializzazione. Il fondo della piscina raddoppierà come palcoscenico per passerelle, musica dal vivo, ecc.

“All’inizio di questo progetto, Tillberg Design of Sweden ha lavorato a stretto contatto con il team di Marc-Henry e Four Seasons, analizzando un’ampia ricerca di mercato e creando un manifesto del marchio molto chiaro e solido. Poiché stiamo costruendo da zero un’esperienza completamente nuova per gli ospiti, questo documento è stato determinante come guida per lo sviluppo del nostro intero yacht, che si è rivelato decisamente unico“, ha dichiarato Larry Pimentel, CEO di Marc-Henry Cruise Holdings. “Anche l’esterno iconico, senza tempo e bellissimo è opera di TDoS, che da allora ha progettato l’intera nave, progettato tutte le suite per gli ospiti e alcune delle principali aree pubbliche a bordo. La nostra collaborazione con TDoS è stata incredibilmente stimolante e fruttuosa. In qualità di nostri architetti principali, hanno dimostrato ancora una volta la loro passione e la loro profonda conoscenza del design di fascia alta, dai tratti ampi fino ai minimi dettagli.

La silhouette di Christina O è in gran parte modellata dal suo grande e iconico imbuto. Il Four Seasons Yacht, invece, sarà progettato e attrezzato per ridurre al minimo le emissioni. Il team di Tillberg Design of Sweden ha quindi pensato a lungo ea lungo a un modo per dare al fumaiolo del Four Seasons Yacht un contesto completamente nuovo e innovativo – ed è nato il concetto della sublime “Funnel Suite”. Gli ospiti avranno un totale di 892 metri quadrati di spazi interni ed esterni combinati, distribuiti su quattro livelli, il che significa che qui sono davvero in cima al mondo. È inoltre accessibile, direttamente e privatamente, da una piattaforma del tender a livello dell’acqua, consentendo di invitare gli amici a bordo a completa discrezione. Questo è il più vicino possibile a un vero momento di James Bond su qualsiasi yacht.

“Molta ispirazione è stata presa dall’atmosfera privata e sofisticata del Surf Club, Miami Beach e, naturalmente, dall’era d’oro dello yachting classico. Già all’inizio, abbiamo concluso che la pianificazione generale deve essere fatta per accogliere ogni singolo ospite come se fosse sullo yacht di un caro amico, infondendo un immediato senso di relax e appartenenza“, aggiunge Johansson.

Un’altra spettacolare caratteristica di design a bordo è il porticciolo trasversale da sinistra a dritta. Non solo questo doppio porto turistico è un capolavoro di ingegneria unico, ma il suo design a terrazze consente anche agli ospiti di godersi il mare in prima persona, con accesso immediato alle attività acquatiche e ai trasferimenti in “sea limousine” a terra. Può anche essere trasformato in un’esperienza culinaria esclusiva.

Interni Dolcevita

Per quanto riguarda gli interni, il team di progettazione di TDoS creerà suite e spazi sociali che riflettono una Dolce Vita davvero senza sforzo e una raffinatezza mondana, offrendo tutto ciò che è essenziale per un’esperienza di navigazione davvero epica.

Le 95 spaziose sistemazioni della nave saranno caratterizzate da un’ampia rete di combinazioni di suite che si uniscono creando residenze adattabili simili a ville. Ogni suite offrirà finestre dal pavimento al soffitto che forniranno luce naturale senza ostacoli e accesso ad ampi ponti terrazzati. La combinazione di generosi spazi privati ​​interni ed esterni e altezze del soffitto di oltre 2,4 metri raggiungerà un nuovo livello di comfort per gli ospiti. Il Four Seasons Yacht presenterà anche una serie di ristoranti, lounge, bar, spa e altri servizi di alta classe.

Tillberg Design of Sweden ha una forte esperienza nel campo relativamente nuovo dei liner per yacht. Lo studio è l’architetto principale per la pianificazione generale e i concept interni per il Somnio di 222 metri soprannominato il superyacht di residenza privata più grande del mondo e The Ritz-Carlton Yacht Collection.