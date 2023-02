Tiger Woods nella bufera! Regala un tampax a Justin Thomas: le scuse del campione di golf

SportFair

Tiger Woods è finito nella bufera: il campionissimo di golf è nel caos per il suo recente gesto nei confronti del collega e rivale Justin Thomas. Woods, in gara al Genesis Invitational in California, dopo 7 mesi di assenza, è finito sotto i riflettori per uno… scherzo.

Woods, dopo aver superato Justin Thomas alla nona buca, gli ha consegnato un tampax. La scena è stata ripresa dalle telecamere e l’immagine ha fatto il giro del mondo, scatenando l’ira in particolar modo delle donne.

Thomas ha fatto cadere a terra il regalo di Woods e i due si sono abbracciati ridendo insieme, ma l’episodio ha scatenato il caos.

Le scuse di Tiger Woods

Woods si è scusato pubblicamente: “doveva essere tutto divertimento e gioco, ma ovviamente non è andata così. Se ho offeso qualcuno, non è stato il caso, erano solo amici che si divertivano. Se ho offeso qualcuno in qualsiasi modo, forma o forma, mi dispiace. Non era previsto che andasse così. Ci facciamo scherzi l’un l’altro tutto il tempo e viralmente penso che questo non sia successo in quel modo, ma tra noi lo era, è diverso“, ha dichiarato Tiger Woods.