Tifosi del Nantes contro la Juventus: lo striscione nel match di Europa League

La Juventus sorride per i risultati ottenuti in campo: la squadra di Allegri ha trionfato ieri in trasferta contro il Nantes, col punteggio di 0-3, nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, assicurandosi il pass per gli ottavi di finale.

I bianconeri, però, devono fare i conti con problemi extra calcistici, che non riguardano il campo e di cui tutto il mondo parla. Lo scandalo che ha collpito il club di Torino ha fatto il giro del mondo e anche i tifosi del Nantes, ieri, hanno voluto dire la loro.

Lo striscione contro la Juve

Nella tribuna dei tifosi del Nantes, infatti, è apparso uno striscione contro la Juventus: “il club dell’imbroglio, dell’attività disonesta e della depressione Da 27 anni sempre lo stesso motivo. Juve merda“.