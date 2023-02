MotoGP – Test Sepang, day-1: in Malesia dominano le moto italiane

SportFair

L’attesa è terminata e i piloti della MotoGP sono tornati in azione, in pista a Sepang. Per l’inizio del Motomondiale bisogna ancora attendere qualche settimana, ma intanto i campioni delle due ruote si godono un piccolo assaggio della nuova stagione.

Bagnaia e colleghi sono scesi in pista oggi sul circuito malese per la prima di tre giornate di test. Brilla l’Italia a Sepang, con le moto di Aprilia e Ducati ad occupare le prime nove posizioni della classifica conclusiva dei tempi di questa prima giornata.

Bezzecchi, col tempo di 1’58”470, è il più veloce del Day-1 in Malesia, con meteo prevalentemente soleggiato e qualche goccia di pioggia caduta nel primo pomeriggio. Alle spalle del pilota della Mooney VR46 si è piazzato, con un importante balzo sul finale, Maveric Vinales, portando così l’Aprilia in seconda posizione. Terzo tempo per Bastianini, seguito da Jorge Martin ed il campione del mondo Pecco Bagnaia.

E’ solo decima la Yamaha, con Morbidelli, seguito dal vice-campione Quartararo. 12° invece Marc Marquez, che oggi ai box Honda aveva a disposizione ben quattro versioni differenti della RC213V.