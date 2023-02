Test Formula 1, Day-3: Perez in testa, in scia Mercedes e Ferrari

SportFair

Terzo e ultimo giorno di test di Formula 1 in Bahrain, i piloti iniziano a fare sul serio in attesa dell’inizio del campionato. Sono già arrivate le prime indicazioni, ma la situazione è in continua evoluzione ed è ancora presto sbilanciarsi sulla forza delle monoposto.

Il favorito d’obbligo è però Max Verstappen, il campione del Mondo in carica. Il pilota della Red Bull è il candidato numero uno, ma la concorrenza è sempre più agguerrita. Subito dietro le Ferrari di Leclerc e Sainz, ancora incerto il rendimento delle Mercedes.

Il più veloce è stato Sergio Perez della Red Bull. Poi la risposta di Hamilton, in seconda posizione. Sorpresa al terzo posto con Bottas. Poi le due Ferrari, terzo Leclerc e quarto Sainz. A completare la top-10 Tsunoda, Magnussen, Russell, Alonso e Drugovich.