Terremoto Turchia: morto un calciatore, le ricerche di Turkaslan | VIDEO

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fortissimo terremoto in Turchia, aumenta il numero di morti e feriti e sono stati coinvolti anche calciatori. E’ stato ufficializzato il decesso di Taner Kahriman, difensore del Kahramanmaraş İstiklalspor della BAL League.

Il calciatore 25enne è stato ritrovato sotto le macerie, poi il trasporto in ospedale e la morte. Artvin Hopaspor ha pubblicato un messaggio di cordoglio. “Abbiamo appreso con tristezza la notizia che Taner Kahriman, che ha giocato per Kahramanmaraş İstiklalspor, è morto sotto le macerie. Vorremmo esprimergli le nostre condoglianze da parte di Allah Rahmet, in particolare alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità K.İstiklalspor”.

Continuano le ricerche di Turkaslan

Il corpo del portiere Ahmet Eyüp Türkaslan non è stato ancora ritrovato, a differenza di quanto riportato da altre fonti nelle ultime ore. Il club di appertenenza, lo Yeni Malatyaspor, ha pubblicato il VIDEO delle ricerche, i compagni continuano a sperare e pregano.

“Il nostro portiere Ahmet Eyüp Türkaslan è nell’edificio che è stato danneggiato e distrutto dal terremoto. Gli sforzi di ricerca e salvataggio sono in corso. Non si hanno ancora notizie di lui”, si legge nell’ultimo aggiornamento del club. Anche la moglie del calciatore ha pubblicato un video in lacrime: “aiutate Eyüp, è ancora qui”.