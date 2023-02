Terremoto Turchia, calciatori dispersi: lo straziante appello dell’allenatore

SportFair

Un terribile terremoto ha scosso la Turchia. Una scossa di magnitudo 7,8 ha colpito duramente Kahramanmaras, sede della squadra di calcio Hatayspor. E proprio un giocatore di questo team, autore di un gol nella sfida di ieri contro Kasimpasa, è attualmente disperso sotto le macerie.

Secondo quanto riferito, l’ex ala del Chelsea e del Newcastle Christian Atsu è intrappolato sotto le macerie dopo il tragico terremoto. Il giornale turco Star afferma che è in corso un’operazione di ricerca e salvataggio per trovare la stella del Ghana. L’ ex Blue Atsu, 31 anni, è entrato a far parte del club della Super Lig Hatayspor dalla squadra saudita dell’Al-Raed la scorsa estate.

Diversi membri della sua nuova squadra hanno dovuto essere soccorsi da specialisti nelle loro case dopo che il terremoto ha colpito alle 4 del mattino ora locale. Ma si sostiene che l’ex asso di Toon Atsu e il direttore sportivo di Hatayspor Taner Savut siano scomparsi sotto le macerie nelle rispettive case, così come anche il calciatore Onur Ergün e l’interprete del club, Emre Aslan. Volkan Demirel, ex portiere della nazionale turca e attuale allenatore dell’Hatayspor, ha lanciato una drammatica richiesta di aiuto per ritrovare i suoi calciatori che non sono ancora stati ritrovati dopo il terremoto.

Due giocatori e membri dello staff tecnico sono stati “tirati fuori dalle macerie” in diverse drammatiche operazioni di salvataggio.Atsu non è l’unico calciatore scomparso: sembra che anche il portiere dello Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyup, sia intrappolato.

Si ritiene che oltre 1.000 persone siano morte nel terremoto che ha colpito la Turchia intorno alle 4 di lunedì mattina.