Terremoto Turchia, la smentita sul ritrovamento di Atsu: in ospedale “non c’era”

Il terremoto che ha colpito due giorni fa Turchia e Siria ha sconvolto il mondo intero. Ogni giorno si lavora per cercare i dispersi sotto le macerie, mentre il bilancio dei morti sale ad oltre 11 mila.

A due giorni dalla spaventosa scossa, il ritrovamento di Christian Atsu, calciatore, è avvolto adesso nel mistero. Nella serata di lunedì era stata diffusa la notizia del ritrovamento del calciatore dell’Hatayspor, trasferito in ospedale, ma la squadra ha smentito tutto.

Il vicepresidente del club, Mustafa Özat, ha affermato di aver ricevuto la conferma che il ghanese era stato soccorso e trasferito in ospedale, contrariamente al direttore sportivo, Taner Savut, ancora disperso. Anche lo stesso agente dell’attaccante ha confermato alla stampa britannica che il club lo aveva informato del riscatto .

Ma in una clamorosa svolta degli eventi, la squadra turca afferma di non essere ancora riuscita a localizzare il calciatore della nazionale ghanese. Come ha spiegato a Hurriyet il medico dell’Hatayspor, Gurbey Kahveci, sono andati a trovarlo all’ospedale dove avrebbe dovuto essere, ma “non c’era“.

“Sfortunatamente, accettiamo che Taner e Christian Atsu non siano stati trovati per il momento“, si lamenta il dottore. L’agente del giocatore, Nana Sechere, conferma di non sapere ancora dove si trova, nonostante la conferma della squadra. “Dopo l’aggiornamento di ieri dal club secondo cui Christian era stato portato fuori vivo, dobbiamo ancora confermare dove si trovi Christian“.