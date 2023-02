Terremoto plusvalenze: altre due squadre coinvolte, è il caos

SportFair

Situazione sempre più delicata nel calcio italiano in Serie A e Serie B, l’inchiesta plusvalenze si allarga e sono in arrivo sanzioni durissime per le squadre del massimo torneo italiano. La prima stangata è arrivata nei confronti della Juventus, il club bianconero è stato punito con 15 punti di penalizzazione. Nei prossimi giorni dovrà essere discusso il ricorso, ma le speranze di ribaltare la sentenza sono bassissime.

Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella della manovra stipendi e del secondo filone delle plusvalenze. Altre squadre sono finite nella bufera, i nomi emersi le scorse settimane sono quelli di Atalanta, Udinese, Sassuolo, Empoli e Sampdoria.

Altre due squadre nella bufera

La Procura di Torino ha trasmesso una serie di carte dell’inchiesta alle procure di altre sei città italiane. Una iniziativa presa per ragioni di competenza territoriale e legata ai rapporti tra la Juventus ed altre squadre legate ai bianconeri da rapporti di mercato. Le altre sei procure interessate sono Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo. La classifica rischia di essere stravolta.