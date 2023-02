Terremoto in Turchia, è morto Atsu: “corpo senza vita tra le macerie”

SportFair

Il mondo del calcio piange la morte dell’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, Christian Atsu: è tra le vittime del terremoto in Turchia. Il 31enne risultava disperso, il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie della sua abitazione ad Hatay. La notizia è stata confermata dall’agente del calciatore Murat Uzun Mehmet, in una nota all’agenzia di stampa locale Demiroren: “il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono”.

Un gol realizzato poche ore prima del sisma potrebbe aver segnato il destino del calciatore: la sua stagione era stata deludente e Atsu aveva deciso di partire e raggiungere la famiglia. La rete della vittoria contro il Kasimpasa con un calcio di punizione al 97° minuto, lo aveva convinto ad annullare il viaggio.

La storia di Atsu

Christian Twasam Atsu è stato un calciatore ghanese, di ruolo attaccante. Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata dalla rivista Don Balón. La sua carriera da calciatore è iniziata dal Rio Ave, passa al Porto.

Nel 2013 si trasferisce al Chelsea, ma viene subito ceduto in prestito in diverse squadre: Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle, Al-Ra’ed e infine Hatayspor. Dopo un terribile terremoto in Turchia del 6 febbraio viene dichiarato inizialmente tra i dispersi; il 18 febbraio viene ritrovato il corpo del calciatore senza vita tra le macerie della propria abitazione.