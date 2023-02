Tensione all’Inter: lite Lukaku-Barella contro la Sampdoria | VIDEO

SportFair

L’Inter è in campo per l’ultima partita della 22esima giornata del campionato di Serie A, di fronte una squadra in lotta per evitare la retrocessione: la Sampdoria. Nella prima gara di oggi successo del Verona contro la Salernitana, l’Hellas è rientrato pienamente in corsa per la salvezza.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà rispondere al Napoli per sperare di rientrare in corsa per il primo posto. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la gara è salita alla ribalta anche per alcuni momenti di tensione: si è verificata una lite tra Lukaku e Barella.

Al 39′ del primo tempo, Barella chiedeva continuamente il pallone a Lukaku in occasione di un’azione a centrocampo. Il belga non ha gradito l’atteggiamento: “non ti permettere più di sbracciare, stai zitto” il labiale come confermato dalle telecamere di DAZN. “Basta, non fare così”, le parole del belga.