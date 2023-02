Formula 1, Test Bahrain: Leclerc al comando, problemi per Bottas

SportFair

E’ in corso in Bahrain la terza ed ultima giornata di test di Formula 1, che anticipa il campionato del mondo 2023, al via il 5 marzo proprio sul circuito di Sakhir.

I piloti sono scesi in pista per la sessione mattutina, terminata con un ottimo Charles Leclerc in testa alla classifica dei tempi, seguito da George Russell, sulla Mercedes e Felipe Drugovich.

E’ terminato il lavoro di Max Verstappen, che lascia il sui posto a Perez, quarto oggi nella mattinata in Bahrain. Nono tempo invece per Valtteri Bottas, che ha dovuto fare i conti con un problem al motore Ferrari della sua Alfa Romeo, che ha costretto all’interruzione della sessione, con bandiera rossa. Chiude la top-10 infine De Vries.