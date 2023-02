Super Bowl, Rihanna mostra il pancione nello show dell’half time: è incinta

SportFair

E’ andato in scena nella notte il Super Bowl 2023: Mahomes ha trascinato alla vittoria i Kansas City Chief nella finalissima di NFL, aggiudicandosi anche il titolo di MVP.

Grande attesa per lo spettacolo dell’halftime, con una pazzesca Rihanna che ha incantanto e sorpreso davvero tutti.

Rihanna incinta

Rihanna ha sorpreso tutti mostrando il suo pancione nell’esibizione dell’halftime, confermando dunque di essere in attesa del secondo figlio.

La cantante, 34 anni, ha deliziato i fan con la rivelazione durante il suo spettacolo a metà tempo del Super Bowl LVII e a confermare la sua gravidanza è stato un suo portavoce a The Hollywood Reporter .

La notizia arriva appena 10 mesi dopo che lei e A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro primo bambino, di cui non si conosce il ancora nome.

Rihanna è salita sul palco dello stadio State Farm per lo spettacolo Halftime del Super Bowl LVII indossando una tuta da volo rossa, rivelando poi il suo pancione in un top abbinato con un busto in lattice.

Durante il set di 17 minuti, cantante si è esibita nei suoi successi più noti, ma ha ballato pochissimo.

I social sono presto impazziti e gli utenti non hanno parlato d’altro che della cantante nativa delle Barbados.