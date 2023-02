Super Bowl, quanto hanno guadagnato i Chiefs col successo in NFL? Il montepremi

SportFair

Sono i Kansas City Chiefs i campioni del Super Bowl LVII: la squadra di Mahomes ha trionfato in rimonta contro i Philadelphia Eagles 38-35, alzando a cielo il Vince Lombardi Trophy.

Oltre al trofeo finale, i nuovi campioni della NFL hanno vinto anche un premio in denaro per il successo in campionato.

Quanto hanno guadagnato i Chief

Secondo la NFL, ogni membro della squadra dei Kansas City Chiefs hanno guadagnato un totale di 157.000 dollari per aver raggiunto l’anello del campionato, mentre i gocatori della squadra perdente hanno guadagnato 82.000 dollari per aver raggiunto questa fase.

I dettagli del montepremi

Tuttavia, non tutti hanno ottenuto l’intero premio finanziario. Alcuni giocatori della squadra vincente o della squadra perdente hanno ricevuto solo la metà del denaro promesso.

Importo completo:

per i giocatori nel roster attivo o inattivo della squadra quando si gioca il Super Bowl che sono stati nel roster per almeno tre partite precedenti (stagione regolare o playoff).

per i giocatori che non sono nel roster attivo o inattivo della squadra quando si gioca il Super Bowl, ma che sono stati nel roster per almeno otto partite precedenti (stagione regolare o playoff).

per i giocatori veterani che si sono infortunati durante la stagione regolare e rimossi dal roster attivo o inattivo della squadra, a condizione che siano ancora sotto contratto quando si gioca il Super Bowl.

Solo la metà