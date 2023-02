Storico podio di Mahlknecht nella Coppa del mondo di telemark ad Aal

SportFair

Primo storico podio per il telemark azzurro in Coppa del mondo. Il merito è di Raphael Mahlknecht, 21enne dello sci club Gardena Reiffeisen, che riesce ad issarsi al terzo posto, alle spalle del francese Elie Nabot e dell’elvetico Nicolas Michel nel parallelo sprint di Aal, in Norvegia.

L’altoatesino vantava già un quarto posto nello sprint del marzo ’22 a Krvavec, in Slovenia, e numerosi piazzamenti nella top ten, ma mai era stato in grado di salire sui gradini che più contano.

L’unico altro podio della sua giovane carriera, Mahlknecht lo aveva conquistato ai Mondiali junior del ’22, sempre nel parallelo sprint, vincendo la medaglia di bronzo a Muerren, in Svizzera.