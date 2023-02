Tripudio Voetter-Oberhofer: seconde a St. Moritz, ma vincono la Coppa del Mondo

SportFair

Tripudio per Andrea Voetter e Marion Oberhofer che, con il secondo posto conquistato nella penultima tappa di Coppa del mondo a St. Moritz, si sono assicurate matematicamente la testa della classifica generale. Nella gara odierna – vinta dalle tedesche Degnhardt/Rosenthal col tempo di 1’49″577 -, le due azzurre sono arrivate ad appena due millesimi dalla vittoria, mettendosi alle spalle le lettoni Ziedina/Zvilna, attardate di ben 1″26.

Una coppa mai in discussione per il duo altoatesino, che aspettavano solo l’aritmetica certezza per festeggiare un risultato meritatissimo, visto il loro straordinario andamento. Voetter/Oberhofer infatti, oltre ad aver festeggiato la vittoria della Coppa del mondo sprint, sono salite per ben dieci volte sul podio del massimo circuito in questa stagione: il loro score parla di quattro vittorie, quattro secondi posti e due terzi posti, nella prima storica stagione del format in Coppa del modo. La classifica generale vede l’equipaggio azzurro davanti con 940 punti contro gli 815 delle austriache Egle/Kipp.

Doppietta tedesca nella gara maschile: il successo è andato a Wendl/Artl, primi in 1’47″183, davanti ai compagni di nazionale Eggert/Benecken a 45 millesimi. Hanno completato il podio i lettoni Bots/Plume a 241 millesimi. Quinto posto per Emanuel Rider e Simon Kainzwaldner, primo degli equipaggi azzurri in gara, arrivati a 490 millesmi dai vincitori. Ludwig Rieder e Patrick Rastner, hanno concluso la gara poco fuori dalla top ten, al 12esimo posto.