Slittino, Fischnaller vince la Coppa del Mondo 12 anni dopo Zoeggeler

E’ una giornata magica per i colori italiani. Dominik Fischnaller è stato in grado di vincere la Coppa del mondo di slittino con 12 anni di distanza da Zoeggeler, si tratta di un risultato storico per gli azzurri. A Winterberg, in Germania, gli italiani si sono confermati in grandissima forma, Fischnaller è riuscito a raggiungere il punto più alto della sua carriera a 31 anni. Nella sua bacheca figurano un bronzo olimpico e tre terzi posti ai Mondiali.

Max Langenhan vince il singolo maschile di chiusura della Coppa del mondo di slittino a Winterberg, con il tempo di 1’43″364, e precede Jonas Mueller per 179 millesimi e Nico Gleirscher per 239. Al quinto posto si piazza Dominik Fischnaller, staccato di 383 millesimi dal vincitore. Gli altri italiani: è decimo Leon Felderer a 585 millesimi dal primo, 15/o è Alex Gufler, 19/o Lukas Peccei.

La stagione dello slittino si chiude quindi con le splendide vittorie di Dominik Fischnaller e del doppio Voetter/Oberhofer.

Dominik Fischnaller vince la Coppa del mondo generale con 812 punti contro i 767 di Felix Loch e i 685 di Langenhan, mentre è secondo nella classifica del singolo classico alle spalle del tedesco. Fischnaller vince anche la Coppa del mondo sprint. Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono la Coppa del mondo generale di doppio femminile e quella del doppio classico e quella della sprint.