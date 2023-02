Sinner è un rullo compressore: Wawrinka ko e semifinale di Rotterdam

SportFair

E’ un momento magico per Jannik Sinner, sempre più in forma dal punto di vista atletico e tecnico. Dopo la vittoria al torneo di Montpellier, il 21enne si candida ad un ruolo da grandissimo protagonista anche a Rotterdam. E’ andata in scena la partita dei quarti di finale contro Wawrinka e la sfida non è stata quasi mai in discussione.

Sinner mette le cose in chiaro già nel primo set, piazza addirittura tre break e chiude sul punteggio di 6-1. Nel secondo set la partita è più equilibrata, si registra una leggera reazione dello svizzero. Sono tre i break, due a favore di Sinner e uno a favore di Wawrinka. Si chiude 6-3. Sinner vola in semifinale e dovrà vedersela contro il vincente tra Brouwer e Griekspoor.

“Sono molto contento della semifinale. Conosco molto bene Wawrinka, ci siamo allenati spesso insieme ed è un grandissimo campione. Devo dire che questo è stato un torneo molto importante e intenso per me. Non conosco bene né Brouwer e né Griekspoor, ma sarà sicuramente un match molto complicato anche per motivi ambientali”, le parole di Sinner subito dopo il match.