Sinner vince il derby italiano contro Sonego e vola in semifinale a Montpellier

Il derby tutto italiano è di Jannik Sinner, ottima prestazione del 21enne contro Lorenzo Sonego. E’ andato in archivio il match dei quarti di finale del torneo di Montpellier, in Francia. Il pronostico della vigilia è stato confermato, Sinner ha messo le cose in chiaro già dalle prime fasi del match.

Netto passo indietro di Sonego, si tratta di un tennista troppo altalenante. La prima fase del match è equilibrata, si registrano tre break consecutivi e due sono a favore di Sinner. Il set si conclude 4-6. Il secondo set è senza storia, Sonego non riesce a reagire e deve arrendersi. Sinner è in giornata di grazia e chiude 2-6. In semifinale dovrà vedersela contro il francese Arthur Fils.