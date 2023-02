SportFair

Continua la striscia di vittorie di Jannik Sinner! Dopo il successo di domenica al torneo ATP di Montpellier, il tennista altoatesino ha esordito oggi al torneo di Rotterdam, in Olanda, conquistando un nuovo successo.

Sinner, numero 14 del ranking mondiale, ha superato in 3 set il francese Bonzi, 48° nella classifica ATP. La sfida è terminata in due ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 3-6, 6-1. Sinner stacca così il pass per gli ottavi di finale, dove ad attenderlo c’è Tsitsipas.