Sinner porta alto il Tricolore in Francia: suo il torneo di Montpellier

L’Italia intera esulta con Jannik Sinner! Il tennista altoatesino, numero 17 del ranking ATP, ha vinto oggi il torneo ATP di Montpellier, battendo in finale Cressy. Sinner ha trionfato in due set, aggiudicandosi la partita in un’ora e 36 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3. Per Sinner si tratta del 7° titolo in carriera.

Sinner conquista il primo titolo dell’anno ed è il primo italiano a vincere il torneo ATP di Montpellier.

Le parole di Sinner

“Grazie per essere venuti, è stata una gran bella esperienza, bellissima esperienza. Sono felice del primo set, il secondo un po’ diverso. Ho continuato a servire bene e ce l’ho fatta“, queste le parole dell’altoatesino nell’intervista in campo a fine partita.