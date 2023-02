Sinner, che peccato! Medvedev ribalta tutto e trionfa a Rotterdam

SportFair

Si è interrotto il sogno di Jannik Sinner di vincere il secondo torneo consecutivo, dopo il trionfo di Montpellier. Il 21enne si è dimostrato in gradissima forma ed è stato un protagonista anche al torneo di Rotterdam. Il percorso dell’italiano è stato di altissimo livello, ma si è interrotto in finale.

Ottima prestazione di Daniil Medvedev, soprattutto dal secondo set in poi. Il primo set è equilibrato, nella prima fase si registrano due break, uno per parte. Sul 6-5 Sinner piazza il colpo decisivo e vince il primo set.

Poi il russo sale in cattedra e per l’italiano sono dolori. L’ex numero uno del mondo chiude con un doppio 2-6, in totale ha piazzato quattro break ed è sempre riuscito a mantenere il servizio. Sinner si arrende in finale, ma il percorso è stato comunque molto positivo.

“Complimenti a Daniil, grande torneo, ne vincerà tanti altri giocando in questo modo. Questo è il miglior torneo indoor dell’anno. Sono state due settimane positive, sono orgoglioso di come ho giocato. Ho provato a fare del mio meglio, ci riproverò il prossimo anno”, ha detto Sinner al termine del match.