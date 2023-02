Sinner devastante: domina contro Fils e stacca il pass per la finale di Montpellier

SportFair

Jannik Sinner non si ferma più e si candida come il favorito alla vittoria del torneo di Montpellier. Il tennista italiano è stato autore di un’altra grandissima prestazione, in semifinale contro il francese Fils. La gara è stata in equilibrio solo nel primo set, poi la partita è stata a senso unico.

Nella parte iniziale i due tennisti riescono a mantenere il servizio, sul 5-5 Sinner piazza il break decisivo e chiude 5-7. Fils non riesce a reagire, nel secondo set Sinner si porta addirittura 0-4, poi controlla e chiude 2-6. L’italiano vola in finale e dovrà vedersela contro il vincente tra Rune e Cressy.

“Sorpreso di Fils? Assolutamente no. Non sono stato sorpreso perchè secondo me è un giocatore incredibile. Nel primo set è stato in grado di tenere un livello di gioco altissimo con grandi colpi. Penso che abbia solo difettato di un pizzico di inesperienza, perchè per il resto eravamo punto a punto. Nel complesso ha disputato un grande incontro, gli auguro il meglio per il suo futuro”, le parole di Sinner nel post-partita.

“Sono molto contento di raggiungere questo traguardo. In questo 2023 ho già giocato buoni match ma non ero ancora arrivato all’atto conclusivo. Non mi interessa tanto se il torneo sia un 250 o un altro, ogni volta che si avanza è sempre importante. Qui, poi, ho perso ben due volte al primo turno, per cui sono doppiamente contento”.