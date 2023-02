Sinner da applausi: Tsitsipas sconfitto in due set a Rotterdam

SportFair

Jannik Sinner non ha intenzione di fermarsi! Dopo la vittoria al torneo ATP di Montpellier, continua la scia di successi del tennista altoatesino, numero 14 del ranking ATP.

L’azzurro ha staccato oggi il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam, in corso sui campi in cemento della città olandese, battendo in due set Tsitsipas, numero 3 al mondo. Sinner ha trionfato in un’ora e 22 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Ai quarti di finale Sinner sfiderà Wawrinka per un posto in semifinale.