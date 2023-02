La ‘vettura degli innamorati’: ecco la SF-23, la nuova Ferrari di Leclerc e Sainz | FOTO e VIDEO

SportFair

La Ferrari presenta la nuova vettura per la prossima stagione: la SF-23. Si avvicina l’inizio del nuovo campionato e l’attesa è altissima, la Rossa dovrà necessariamente tornare in lotta per la vittoria del Mondiale di Formula 1. Nella scorsa stagione è stato effettuato un passo in avanti, ma non è servito per vincere il titolo. Il favorito è di diritto Max Verstappen con Red Bull, reduce da una stagione da dominatore.

La Mercedes è in grado di riscattare l’ultima deludente stagione, senza dimenticare possibili sorprese. Poi ovviamente la Ferrari, guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. E’ andata in scena una presentazione in grande stile, lo spettacolo è stato di altissimo livello nel giorno della festa degli innamorati.

La Ferrari ha presentato la sua monoposto con i tifosi schierati sulla pista di Fiorano. Poi arrivano sul palco i due piloti. Sainz: “è incredibile, che bello svelare la monoposto qui. L’atmosfera è unica. Mi sento a casa in Italia. Con Charles siamo sempre stati vicini come tempi, abbiamo un buon rapporto e cerchiamo di stimolarci a vicenda. L’obiettivo è sempre quello di vincere”. Leclerc: “tutte le volte che veniamo qui è veramente incredibile. Il momento è speciale e sono felice di essere a Fiorano per la nuova monoposto. Non vedo l’ora di tornare in pista per provare a vincere il Mondiale. Il rapporto con Sainz? Cercheremo l’uno di spingere l’altro”.

Poi è arrivato il turno del team principal Vasseur: “non importa chi vincerà tra Leclerc e Sainz, conta la Ferrari e noi spingeremo entrambi allo stesso livello. L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria. Sento l’entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra. Questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione”.

Sarà Leclerc, scelto con il lancio della monetina, a guidare per primo la nuova vettura. Sainz: “mi sembra bellissima, più di quella dell’anno scorso”. Poi le prime sensazioni del monegasco: “la macchina è andata bene, tutto scorrevole. Gira, frena e va veloce”, ha detto sorridente Leclerc.