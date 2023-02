“Serie B”, lo sfottò dei tifosi del Nantes alla Juventus | VIDEO

SportFair

Non si placano le polemiche dopo l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Juventus e Nantes, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Occasione sprecata per la squadra di Massimiliano Allegri che dovrà ottenere la qualificazione nella partita di ritorno. I bianconeri sono passati in vantaggio con un gol di Vlahovic, è stata bellissima l’azione iniziata da Di Maria e conclusa con l’assist di Chiesa per il serbo. I bianconeri non sono riusciti a mantenere il vantaggio, nella ripresa è arrivato il pareggio di Blas.

La qualificazione è ancora apertissima, ma la sfida contro il Nantes ha fatto emergere nuovi problemi in casa bianconera. I francesi occupano la 13sima posizione in Ligue 1, i punti del Lecce nel campionato di Serie A. La Juventus non è riuscita a raddoppiare e mettere in ghiaccio la partita, una disattenzione nel finale è stata decisiva. La squadra di Allegri può anche recriminare per il mancato rigore concesso nei minuti finali.

Lo sfottò dei tifosi del Nantes

Il Nantes non è stato protagonista di una stagione entusiasmante, dovrà lottare per evitare la retrocessione. La prestazione contro la Juventus è sicuramente interessante, la squadra dovrà confermarsi anche al ritorno.

Nel frattempo è diventato virale sui social un video pubblicato da un tifoso del Nantes. Lo sfottò alla Juventus non è passato inosservato: “Serie B, Serie B, Serie B”, urlano dal settore ospite. Il riferimento è ovviamente all’inchiesta sulla Juventus, la squadra è stata già penalizzata con 15 punti nella stagione in corso e rischia un’altra stangata in relazione al secondo filone delle plusvalenze fittizie e alla manovra stipendi.