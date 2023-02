Sergio Ramos, ma che fai? Spintoni ai fotografi dopo PSG-Bayern | VIDEO

SportFair

Amara sconfitta nella serata di ieri per il PSG di Messi e Mbappè nel turno di andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra francese ha ceduto al Bayern per 1-0 e a fine partita non è mancato qualche episodio di… tensione.

Sergio Ramos è stato pizzicato in una reazione focosa nei confronti dei fotografi. Il calciatore spagnolo si trovava sotto la tribuna per salutare il pubblico quando ha spintonato due fotografi che lo avevano ‘sfiorato’ mentre scattavano foto ai suoi compagni di squadra.