Sei Nazioni, l’Italia lotta ma deve arrendersi all’Irlanda

Uno spirito incrollabile tiene l’Italia del c.t. Crowley attaccata al match fino ai minuti finali di fronte ad una Irlanda confermatasi prima della classe con una prestazione di alto livello dal primo all’ultimo minuto, giocata a viso aperto dalle due squadre di fronte ai cinquantamila di un Olimpico mai così caldo.

Gli Azzurri hanno lottato, perso terreno per poi recuperarlo, senza mai cedere sul piano della lotta anche quando le energie sembravano esser andate in riserva. Due le mete italiane, contro le cinque degli ospiti, capaci di approfittare di alcune crepe difensive che però non hanno compromesso la tenuta mentale del XV di Capitan Lamaro, innescando una reazione che ha costretto la capolista del World Ranking a sudarsi la vittoria fino alla fine, 20-34 il risultato finale.

Il Tabellino Del Match:Roma, Stadio Olimpico

2023 GUINNESS SIX NATIONS

Sabato 25 febbraio 2023 | kick-off ore 20:15

ITALIA v IRLANDA 20-34 (p.t. 17-24)

Marcatori: PT 3’ m. Ryan, n.t. (0-5); 8’. m. Varney, t. Garbisi (7-5); 13’ m. Keenan, t. Byrne (12-7); 18’ c.p. Garbisi (12-10); 20’ m. Aki, t. Byrne (10-19); 35’ m. Hansen, n.t. (10-24); 40’ m. Bruno, t. Garbisi (17-24). ST 56’ c.p. Garbisi (20-24); 65’ c.p. Byrne (20-27); 71’ m. Hansen, t. Byrne (20-34)

Italia: 15 Capuozzo; 14 Padovani, 13 Brex, 12 Menoncello (77’ Morisi), 11 Bruno; 10 Garbisi (73’ Allan), 9 Varney (67’ Fusco); 8 L. Cannone (65’ Pettinelli); 7 M. Lamaro (c), 6 Negri; 5 Ruzza, 4 N. Cannone (65’ Iachizzi); 3 Ferrari (47’ Riccioni), 2 Nicotera (30’ – 40’ Bigi HIA; 60’ Bigi),1 Fischetti (60’ Zani)

A disposizione (5-3): 16 Bigi, 17 Zani, 18 Riccioni, 19 Iachizzi, 20 Pettinelli, 21 Fusco, 22 Morisi, 23 Allan

Head Coach: Kieran Crowley

Irlanda: 15 Keenan; 14 Hansen, 13 Aki, 12 McCloskey (73’ O’Brien), 11 Lowe; 10 Byrne (78’ Crowley), 9 Casey (65’ Murray); 8 Conan (56’ O’Mahoney), 7 van der Flier, 6 Doris; 5 Ryan (c), 4 Henderson (52’ Baird); 3 Bealham (37’ O’Toole), 2 Kelleher (56’ Sheehan), 1 Porter (65’ Kilcoyne)

In panchina (5-3): 16 Sheehan, 17 Kilcoyne, 18 O’Toole, 19 Baird, 20 O’Mahoney, 21 Murray, 22 Crowley, 23 O’Brien

Head Coach: Andy Farrell

Arbitro: Mike Adamson (SRU)

Assistenti: Wayne Barnes (RFU) e Craig Evans (WRU)

TMO: Marius Jonker (SARU)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Byrne (IRL) 4/6; Garbisi (ITA) 4/4

Note: Spettatori 51.034. Player of the Match Mack Hansen (IRL).