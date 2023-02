Lo ‘scippo’ Dybala alla Roma e il ‘furto’ del Milan alla Juventus

SportFair

La stagione è entrata nella fase importante, sono in arrivo partite importantissime in Serie A e nelle competizioni europee. Si preannuncia un finale emozionante in casa Roma, la squadra di Mourinhio è in corsa per la qualificazione in Champions ed è in grado di togliersi soddisfazioni anche in Europa League.

A tenere banco è anche il futuro, iniziano a circolare voci a sorpresa sulla prossima stagione. Il futuro di Paulo Dybala è legato a quello di Mourinho. Lo Special One ha già rifiutato le offerte delle Nazionali di Portogallo e Brasile, ma a giugno la situazione potrebbe completamente cambiare. “Nessuno a Trigoria lavora più di me. Parlare a giugno è troppo tardi”, sono state le bordate dello Special One in riferimento al suo futuro alla Roma.

Mourinho e Dybala ancora insieme

L’allenatore portoghese ha intenzione di programmare la stagione per tempo, ascoltare i progetti della società per il futuro e puntare a migliorare la rosa. La dirigenza dovrà effettuare un passo in avanti dal punto di vista delle ambizioni per blindare l’allenatore. L’addio di Mourinho, al termine della stagione, rimane comunque una possibilità concreta.

E anche il futuro di Dybala è a rischio. “Io vorrei essere allenato da lui, perché è uno dei migliori e mi piacerebbe vincere con lui”, le parole della Joya su Mourinho. Nel contratto del calciatore della Roma è presente una clausola da 20 milioni di euro valida solo per l’estero e l’argentino potrebbe seguire Mourinho, probabilmente in un club di Premier League.

Lo sgarbo del Milan alla Juventus

Una situazione spinosa in casa Juventus è quella legata a Paul Pogba. Il centrocampista non è ancora sceso in campo con i bianconeri, a causa di continui problemi fisici. Il francese è ancora in grado di fare la differenza, si tratta di un calciatore completo dal punto di vista fisico e tecnico.

La Juventus valuta la rescissione del contratto al termine della stagione. Le ultime voci dalla Spagna sono veramente sorprendenti, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla futura destinazione del ‘Polpo’: dal ritorno di fiamma del Psg alla clamorosa idea del Milan. Il futuro di Pogba potrebbe essere condizionato anche dalla sentenza sull’inchiesta che ha travolto il club bianconero. Soprattutto i rossoneri valutano con attenzione il futuro di Pogba, ma principalmente la sua condizione fisica.