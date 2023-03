Il pugile Scardina è in coma: il messaggio della ex Diletta Leotta

SportFair

Sono ore di grande preoccupazione per le condizioni del pugile Daniele Scardina, vittima di un malore subito dopo l’allenamento. L’atleta si stava allenando in vista del debutto in mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, poi si è accasciato.

Il pugile è stato trasportato in ospedale ed è stata effettuata l’operazione d’urgenza alla testa. Le condizioni sono apparse subito serie, secondo quanto riportato da varie fonti sarebbe entrato in coma.

Sui social sono già arrivati tanti messaggi di solidarietà, in particolar modo non è passato inosservato quallo della ex fidanzata Diletta Leotta: “forza Dani”, il messaggio della giornalista di DAZN durante la partita del campionato di Serie A tra Juventus e Torino.