Satta-Berrettini, è già finita? Il dubbio dei fan dopo un post di Melissa

Nelle ultime settimane Melissa Satta e Matteo Berrettini sono finiti sotto i riflettori per la loro frequentazione. I due sono stati pizzicati insieme ad una partita di basket dell’Olimpia Milano e successivamente in una serata insieme per le strade di Milano, conclusasi a casa della showgirl.

Matteo è stato anche presente alla festa di compleanno di Melissa Satta, sulla cui torta compariva la scritta “nothing to declare”, ovvero “niente da dichiarare”, forse proprio collegata al nuovo flirt col tennista romano, di 10 anni più giovane di lei.

La showgirl è stata poi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha preferito non sbilanciarsi troppo, senza però smentire i rumors.

Il post che preoccupa i fan

La nuova coppia Satta-Berrettini piace proprio a tutti e un recente post della showgirl ha fatto preoccupare i fan. Melissa Satta ha infatti condiviso nelle sue Storie Instagram il post di una pagina di oroscopo che recita: “non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi chi resta” e i fan hanno subito collegato alla nuova frequentazione.

C’è già aria di crisi dunque tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? Non c’è nulla di certo.