Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “è stata maleducata!”

Il Festival di Sanremo 2023 sta per terminare. Oggi si terrà la finalissima e finalmente l’Italia intera conoscerà il vincitore della kermesse canora di quest’anno.

Nella serata di ieri lo spettacolo è stato davvero unico, con tantissimi ospiti a salire sul palco dell’Ariston per la serata delle cover, con dei duetti davvero speciali.

Fedez, dopo l’esibizione di due giorni fa che ha fatto tanto discutere, è salito sul palco al fianco degli Articolo 31, ma oggi si parla solo della sua rivelazione in una diretta Instagram su Anna Oxa.

Fedez contro Anna Oxa

Fedez, dopo aver chiamato in diretta Instagram Chiara Ferragni ha proseguito la sua live con la pagina di Trash italiano e non ha risparmiato Anna Oxa. “C’era una sceletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata e ha saltato la scaletta: stavamo aspettando il nostro turno, ed eravamo in tanti. Lei è arrivata ed è passata davanti a tutti. E’ stata molto maleducata, volevo dirglielo ma l’ho vista e ho lasciato perdere. Domani lo sapra? Non me frega un c****“, ha dichiarato il rapper italiano.

“Puoi essere David Bowie, puoi essere chi c***o vuoi. Chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te. Mia moglie mi ha detto che non devo dire così. È una grande artista e la rispetto, però ci sono dei comportamenti…“, ha concluso.