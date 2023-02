Sanremo 2023: bacio ‘appassionato’ tra Rosa Chemical e Fedez | VIDEO

SportFair

E’ in corso la finale di Sanremo 2023, l’edizione si è confermata seguitissima e ha riscontrato grandissimo successo. Continuano i sondaggi sul vincitore finale, l’ultima puntata ha regalato tanti momenti di emozione ma anche colpi di scena.

In particolar modo non è passata inosservata l’esibizione di Rosa Chemical. Il cantante si è esibito con la canzane ‘Made in Italy’, poi la scena che è diventata già virale: chiama sul palco Fedez e lo bacia appassionatamente sulla bocca.