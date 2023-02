San Siro da impazzire: le coreografie del derby Inter-Milan | FOTO

SportFair

L’attesa è finita, Inter e Milan sono in campo per il derby della 21esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni. I nerazzurri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, ma il distacco dal Napoli è preoccupante: la squadra di Spalletti, dopo il successo contro lo Spezia, si è portata a +16.

Il Milan è in gravissima crisi, dal punto di vista tecnico e dei risultati. Le ultime prestazioni sono state veramente pessime, dall’eliminazione in Coppa Italia, alla Supercoppa italiana contro l’Inter al crollo in campionato. Anche la qualificazione in Champions League è a rischio.

A San Siro è previsto il pubblico delle grandi occasioni, lo spettacolo dei tifosi è mozzafiato. Le curve sono state protagoniste di coreografie bellissime, tra colori, bandiere e striscioni. Sorpresa sul fronte formazione, Leao è in panchina.