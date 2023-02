Rotterdam, Sonego subito fuori: Auger-Aliassime è di un altro pianeta

SportFair

E’ già finita al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego al torneo di Rotterdam, il canadese Auger-Aliassime si è dimostrato troppo più forte. L’italiano non è stato mai in grado di entrare in partita, nemmeno nella prima fase dell’incontro.

Auger-Aliassime mette le cose in chiaro già nel primo set, piazza il primo break sul punteggio di 2-3, poi un altro sul 2-5 e chiude 2-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, Sonego non riesce a rientrare in partita. Il canadese si conferma in grandissima forma, controlla il vantaggio e chiude 3-6.

Nel tabellone è rimasto un altro italiano: Jannik Sinner dovrà vedersela contro il francese Benjamin Bonzi. Il 21enne italiano è reduce dal trionfo al torneo di Montpellier, in finale contro Cressy.