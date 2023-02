Roma, furia Mourinho contro il quarto uomo: “lo denuncio!”

SportFair

Gravi accuse di Mourinho al termine di Cremonese-Roma, sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1, prima vittoria per i padroni di casa. I giallorossi rischiano di allontanarsi dalla zona Champions.

Lo Special One è stato espulso nel secondo tempo, dopo un battibecco con il quarto uomo. Al termine della partita sono arrivate gravi accuse da Mourinho. “Chi mi conosce da anni sa che sono emotivo, ma pazzo no. Quel tipo di reazione c’è stata perché mi è stato detto qualcosa di grave, bisogna capire se si potrà fare qualcosa dal punto di vista legale, gli arbitri mi hanno detto che non c’è la registrazione di quello che mi ha detto Serra, voglio sapere se i signori della Procura federale che sentono tutto hanno capito qualcosa.

Piccinini mi ha dato rosso per quanto riferito dal quarto uomo che però non ha avuto l’onestà di dire cosa mi aveva detto e in che modo lo aveva fatto, determinando la mia reazione. Ha parlato con me in modo ingiustificabile, dopo la gara ho detto a Serra: ‘Voglio tu sia onesto e dica cosa è successo’, ma lui ha avuto vuoto di memoria, si è dimenticato”.

Poi le accuse: “non voglio entrare sul fatto che domenica giochiamo con la Juve e non sarò in panchina, non voglio farlo. È difficile per me stare fuori da quella gara, Serra è di Torino, ma non penso che c’entri qualcosa…”.