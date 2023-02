Tatum show! Il Team Giannis vince l’All Star Game 2023: primo ko per LeBron dal 2018

SportFair

E’ andato in scena nella notte l’All Star Game NBA 2023. L’evento ha incoronato Jayson Tatum MVP in un match tra il Team Giannis e il Team LeBron, conclusosi col risultato di 184-175.

L’attaccante dei Celtics, che in panchina aveva il suo allenatore abituale, Joe Mazzulla, ha battuto il record di punti in una partita: 55. Tatum aveva anche realizzato il record di punti in un solo quarto, raggiungendo quota 27 punti nel terzo quarto.

In un evento con tanti big assenti, come Stephen Curry, Kevin Durant e Zion Williamson, anche i capitani delle due squadre hanno alzato bandiera bianca per problemi fisici: Antetokounmpo, che già aveva saltato lo Skills Contest con i suoi fratelli, è rimasto in panchina per un polso slogato, mentre LeBron James, dopo aver segnato 13 punti in 14 minuti, si è assentato nella ripresa per problemi alla caviglia e per essersi fatto male al mignolo

È la prima sconfitta per LeBron James da quando nel 2018 è stato introdotto questo nuovo formato All-Star, in cui due capitani scelgono i propri giocatori.