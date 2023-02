La SunEnergy1 Racing vince la 12 h di Bathurst: 6° posto per Valentino Rossi

Jules Gounon ha conquistato tre vittorie consecutive alla 12 ore di Bathurst ed è diventato il primo nella storia a conquistare tre titoli. Gounon ha trionfato con Kenny Habul e Luca Stolz, piloti del team Mercedes AMG, ma non sono mancati i colpi di scena.

La GruppeM Racing è furiosa dopo aver incassato una penalità alla fine della gara a Mount Panorama domenica.

La penalità a GruppeM Racing

Maro Engel di GruppeM Racing ha superato Gounon di Sun Energy 1 per prendere il comando a 47 minuti dalla fine della gara, ma è entrato in contatto con il suo rivale e lo ha mandato in testacoda fuori pista. L’incidente è stato indagato e ad Engel è stata inflitta una penalità in corsia dei box. Il tedesco ha messo in atto un’enorme lotta nel recuperare terreno per il resto della gara, ma la penalità in corsia box si è rivelata un ostacolo troppo grande da superare.

Sorprendentemente, solo 1,4 secondi hanno diviso il vincitore francese Gounon, il secondo classificato Matt Campbell e il terzo classificato Engel, dopo 323 giri, o 2006 chilometri.

Valentino Rossi

In gara in Australia alla 12 ore di Bathurst c’era anche Valentino Rossi. Il Dottore ed il team WRC sono stati anche sul podio virtuale, ma hanno chiuso la gara col 6° posto, così come l’avevano iniziata. Un risultato comunque positivo per Valentino Rossi dopo il podio alla 24 ore di Dubai.