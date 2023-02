Rifiutò la Juventus, Martin Fenin pronto al debutto in MMA

SportFair

Sono tante e sempre curiose ed interessanti le storie che arrivano dal mondo dello sport. Oggi raccontiamo quella di Martin Fenin, ex calciatore, pronto al debutto in MMA, con un ‘legame’ con l’Italia.

Fenin, 35 anni, era uno dei migliori prospetti europei quando è entrato in scena nel 2007. L’attaccante ha quasi portato gli Under 20 della Repubblica Ceca alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2007 prima di perdere contro l’Argentina di Sergio Aguero e ha anche brillato al fianco di Dzeko all’FK Teplice.

Le prestazioni dell’asso gli valsero un record di 3 milioni di sterline per il club all’epoca trasferito all’Eintracht Francoforte nel 2008.

Fenin dice che avrebbe potuto firmare per la Juventus, ma ha rifiutato a causa della presenza dei leggendari attaccanti David Trezeguet e Alessandro del Piero.

Le dichiarazioni di Fenin

“La Coppa del Mondo ha cambiato la vita a tutti noi della squadra. Giocavo già da tempo in campionato, ma nonostante ciò siamo partiti da lì come una squadra dalla quale nessuno si aspettava nulla, ma siamo tornati da protagonisti. Dopo il ritorno in Repubblica Ceca la situazione era molto difficile, c’erano molte offerte e interesse da parte dei giornalisti ed era difficile decidere dove andare. Avevo solo due offerte sul tavolo: Juventus e Francoforte. Io stesso ho deciso per l’Eintracht perché stavo diventando l’acquisto più costoso nella storia del club e avevo almeno la certezza e la speranza di base di avere spazio per giocare. Certamente non sarebbe stato così alla Juventus, dove in squadra c’erano David Trezeguet e Alessandro Del Piero“.

La sospensione

Durante il suo periodo di tre anni in Germania, Fenin è stato una delle tante stelle ad essere sospesa a tempo indeterminato dalla federazione ceca per una presunta violazione della disciplina. Fenin, il cui divieto è stato revocato dopo un anno, ha dichiarato: “allora siamo stati licenziati praticamente per niente, era una storia inventata. All’epoca non è stato piacevole per noi quando loro (la stampa) ci hanno suggerito che avremmo dovuto stare con delle prostitute, erano amiche normali, ragazze normali“.

Il passaggio in MMA

Fenin sta ora cercando di lasciare il segno nel mondo delle MMA con Oktagon, con il suo debutto in arrivo entro la fine dell’anno. “Quando sono tornato a casa l’ho detto a mia moglie e lei ha detto che sarei stato pazzo a non provarlo e che voleva vedere se avevo ancora il cuore di un atleta. Lei è stata la ragione principale per cui alla fine ho accettato la sfida e sono così felice che l’abbia fatto! L’allenamento è molto più duro e impegnativo che nel calcio e mi ci sto abituando. C’è una coordinazione del corpo completamente diversa. Ma comincio a divertirmi, sono curioso di vedere come starò quando entrerò nella gabbia”, ha dichiarato al Daily Mail.

I problemi con l’alcol

Una passione nuova che lo ha anche aiutato ad uscire da un brutto vizio, quello dell’alcol: “sono sempre fuggito nell’alcol quando ho riscontrato problemi. Questa era la mia soluzione. Bere alcol era il mio vero problema. Tutto era connesso con l’alcol. Ora che l’alcol è sparito, anche i miei problemi sono spariti. Non ho più voglia di bere e noto che ora la vita va meglio. Nel nostro paese tutti bevono. Ma quando sono da qualche parte e dico alla gente che ho rovinato la mia carriera bevendo alcol, allora mi sento molto più forte e le persone reagiscono positivamente“.