Il Real Madrid sul tetto del Mondo, Ancelotti sempre più nella storia: 5 gol all’Al-Hilal

Il Real Madrid si conferma sempre più vincente, i Blancos si sono laureati campioni del mondo. Netto successo in finale contro l’Al-Hilal, la gara del Mondiale per club si è conclusa sul risultato di 5-3. Il merito è anche e soprattutto di Carlo Ancelotti, un allenatore eccezionale e ancora in grado di togliersi tante soddisfazioni.

Il tecnico ha messo alle spalle le voci sul futuro, è infatti un candidato per la panchina del Brasile. Partita coraggiosa dell’Al-Hilal, ma la differenza in campo era evidente. Il Real Madrid si schiera con Vinicius, Benzema e Valverde, l’Al-Hilal con Vietto e Marega. La partenza dei Blancos è micidiale, l’uno-due iniziale mette ko gli avversari: apre le marcature Vinicius, poi il raddoppio di Valverde.

L’Al-Hilal rientra in partita con un gol di Marega. Il Real Madrid è nettamente superiore e trova tre gol in apertura di ripresa: prima Benzema e poi ancora Valverde e Vinicius. E’ di Vietto il gol del definitivo 5-2. Il Real Madrid ancora in trionfo. I Blancos sono Campioni del mondo per club, confermandosi in testa all’albo d’oro del torneo con 5 titoli, staccando il Barcellona che rimane a 3.