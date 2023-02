Leclerc e Sainz compagni-amici, ordini di scuderia? Il commento di Charles

SportFair

E’ stata presentata ieri la nuova Ferrari SF-23 per la stagione 2023 di Formula 1. In una presentazione in grande stile, davanti ai tifosi della Rossa, Leclerc e Sainz hanno raccontato le loro sensazioni in vista della nuova stagione.

I due piloti Ferrari hanno anche effettuato qualche giro in pista sul circuito di Fiorano con la nuova monoposto, regalando una gioia immensa a tutti i fan.

Non sono mancati dei commenti sulle novità della vettura, ma anche sui rapporti tra compagni e gli ordini di scuderia: “è difficile sentire le differenze in pista con due giri senza spingere troppo. Sono gomme ‘demo’, è difficile avere il giusto feeling. Stiamo lavorando sui punti deboli della vettura 2022 e al simulatore ci sono segnali positivi, ma bisognerà aspettare i test in Bahrain per vedere se i progressi sono validi. Il bilanciamento della macchina era molto aperto, dalla curva lenta a quella veloce. Senza entrare in argomenti specifici. Abbiamo lavorato per cercare di avvicinare la curva lenta e quella veloce. Portiamo anche sviluppi per la gara che dovranno essere testati in Bahrain, perché al simulatore è difficile”, ha dichiarato il monegasco.

“L’anno scorso abbiamo avuto problemi di affidabilità che ci sono costati un po’. Quest’anno spero che possiamo passare di più. In termini di gestione delle gomme, abbiamo fatto un buon lavoro in inverno”, ha concluso.

“Il rapporto è sempre stato molto buono. Può sempre essere migliore, ma non so come. Condividiamo molti hobby fuori pista, ci divertiamo. Siamo molto competitivi, anche se si tratta di paddle tennis. Ma è una sana mentalità competitiva che ci porta oltre. Sono d’accordo con la filosofia, non puoi iniziare l’anno così. È importante per me e Carlos essere motivati ​​nella prima parte della stagione. Se in qualsiasi momento della stagione uno dei due è in lizza e può vincere la Coppa del Mondo, la squadra farà tutto il possibile per assicurarsi che siano nella migliore condizione possibile. Ma all’inizio è la cosa giusta da fare“, ha concluso Leclerc.