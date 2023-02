Nadal, ritorno in campo rimandato: forfait a Las Vegas

Arrivano pessime notizie per Rafa Nadal e i suoi fan. Il tennista maiorchino, che sarebbe dovuto tornare in campo il 5 marzo in un’esibizione a Las Vegas dopo l’infortunio agli Australian Open, ha annunciato il forfait.

Il ritorno in campo di Nadal è dunque rimandato.

L’annuncio

“Mi rattrista molto non poter essere a Las Vegas per giocare in questo fantastico evento al fianco di Carlos all’MGM Grand Garden Arena. Purtroppo i tempi di recupero dall’infortunio non mi permettono di esserci. Sono sicuro che troveremo un’altra data per celebrare insieme questo evento e divertirci. Vorrei ringraziare i fan e gli organizzatori che sono stati in contatto con me per tutto il tempo, hanno mostrato molto supporto e sono stati estremamente comprensivi“, ha annunciato Nadal sui social.