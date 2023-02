Pugile vomita sul ring dopo un colpo: il VIDEO virale

Scene da panico sul ring: un pugile è stato lasciato a vomitare in ginocchio dopo un ko al primo round. Marquez Greer ha subito la più disgustosa delle sue 15 sconfitte consecutive contro il debuttante Marquis “Hancho” Williams.

La folla a Gadsden, in Alabama, è rimasta sconvolta: il 26enne ha perso tutti i suoi 15 incontri, 14 per KO, di cui 13 nel turno di apertura. Greer è stato messo in ginocchio abbastana velocemente ed è sembrato vomitare almeno due volte.

Un commentatore sbalordito ha detto: “Sembra che stia vomitando”. Le regole di boxe unificate stabiliscono che un combattente vince per TKO medico se il suo rivale inizia a vomitare. Ciò ha regalato a Williams l’inizio perfetto della sua carriera da professionista.

Debutant Marquis “Hancho” Williams (1-0) with a body shot KO-1 victory over Marquez Greer (0-15), who immediately vomits from the punch, in their middleweight bout from Gadsden, Alabama pic.twitter.com/LyH7wQpDKe

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) February 12, 2023